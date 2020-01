Brexit in dirittura d’arrivo, von der Leyen: "Firmato l'accordo sul divorzio"

Brexit, von der Leyen: "Michel e io abbiamo firmato l'accordo sul divorzio del Regno Unito dall'Ue, aprendo la strada alla sua ratifica"

Brexit in dirittura d’arrivo. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, hanno firmato l'accordo di recesso del Regno Unito dall’Ue.

L’intesa era già stata approvata da Londra che vuole uscire definitivamente dall’Ue entro fine mese. Ora non resta che attendere il voto di ratifica da parte della plenaria del parlamento europeo, voto previsto per il 29 gennaio prossimo.

La firma dell’intesa in sede di istituzioni Ue è stata annunciata via Twitter dalla stessa presidente von der Leyen: "Charles Michel e io abbiamo appena firmato l'accordo sul divorzio del Regno Unito dall'Ue, aprendo la strada alla sua ratifica".

.@eucopresident Charles Michel and I have just signed the Agreement on the Withdrawal of the UK from the EU, opening the way for its ratification by the European Parliament. pic.twitter.com/rEqnUnJA2E