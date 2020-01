Borgonzoni: “Io disposta a incontrare le Sardine, ma loro sono solamente contro Salvini e la Lega”

Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra alle elezioni regionali in Emilia Romagna, ieri sera è stata ospite, in collegamento, di Stasera Italia, su Rete4. La leghista ha parlato anche delle Sardine e ha detto:

“Io sulle Sardine fin dall’inizio, conscia che era una questione tutta interna alla sinistra, avevo detto che ero disposta a incontrarle. Anche Alan Fabbri, il nostro sindaco di Ferrara, ha detto subito, quando siamo andati a Ferrara, che le porte del Comune erano aperte per poterli incontrare, ovviamente per parlare, però, non di chi è contro chi, perché onestamente è proprio poco costruttivo, ma di proposte. Io avevo detto subito, dopo la piazza di Bologna, che sono disposta, se hanno delle idee per la Regione, a condividerle, discuterle. Magari uno può portare, se non la pensa come me su tante cose, qualcosa di positivo nella discussione”