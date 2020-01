Liliana Segre sarà cittadina onoraria di Roma e Fiumicino

Di redazione Blogo.it venerdì 24 gennaio 2020

I consigli comunali di Roma e di Fiumicino hanno approvato oggi due diverse mozioni per conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre.

La senatrice a vita Liliana Segre sarà cittadina onoraria di Roma. Lo ha stabilito oggi l'assemblea capitolina approvando all'unanimità la mozione a prima firma della consigliera civica Svetlana Celli per il riconoscimento a una figura coraggiosa come quella di Liliana Segre, da sempre portavoce degli orrori dell'olocausto e delle persecuzioni naziste e fasciste, in Italia e non solo.

Prima del voto sulla mozione la consigliere Svetlana Celli si è rivolta ai presenti per illustrare il perché di questo riconoscimento alla senatrice Segre:

La senatrice testimonia con la sua esperienza di vita l'impegno contro l'odio e la violenza. La senatrice Segre rappresenta un patrimonio nazionale per il suo impegno e la sua testimonianza. Ritengo che anche dalla nostra città debba arrivare un segnale forte, di valori alti che respingano l'odio, la violenza, le minacce e gli insulti. Esprimo la necessità di attivare al più presto l'iter per il conferimento della cittadinanza onoraria della città di Roma alla senatrice Liliana Segre.

Il gruppo del PD capitolino e la lista civica Roma Torna Roma hanno diffuso una nota congiunta dopo il voto per spiegare che la cerimonia di conferimento della cittadinanza di Roma alla senatrice Liliana Segre si terrà in data da definire, compatibilmente con gli impegni della diretta interessata, in aula Giulio Cesare.

E sempre oggi anche il comune di Fiumicino ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Lo ha confermato via Facebook il primo cittadino Esterino Montino:

La senatrice Liliana Segre sarà cittadina onoraria di Fiumicino e questo è per noi motivo di vanto e orgoglio.

Con la maggioranza dei voti, inclusi quelli del M5S e di Crescere insieme il consiglio comunale ha approvato un atto giusto e doveroso.