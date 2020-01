Emilia-Romagna, Giorgia Meloni: "Lunedì citofoneremo a Conte"

Di redazione Blogo.it venerdì 24 gennaio 2020

Giorgia Meloni ha affiancato Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni nell'evento di chiusura della campagna elettorale in Emilia-Romagna.

C'era anche la candidata Lucia Borgonzoni all'evento conclusivo della campagna elettorale del centrodestra in Emilia-Romagna. Dopo esser stata messa da parte da Matteo Salvini, che ha di fatto condotto in prima persona dopo l'insuccesso ottenuto in prima battuta dalla diretta interessata, Borgonzoni è salita sul palco di Ravenna al fianco dello stesso Salvini e degli altri due leader del centrodestra, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi.

Lì, dal palco di piazza del Popolo di Ravenna, Borgonzoni ha ripetuto i leitmotiv della propaganda leghista:

Dopo il voto andiamo a riprenderci il Paese, quando vinceremo libereremo la nostra terra. Vinceremo perché siamo quelli di questa piazza, una piazza che propone e non quelli che occupano le piazze pur di non farci parlare.

Cavalcando anche a Ravenna la vicenda di Bibbiano, usata in modo spudorato dalla Lega per tutta la campagna elettorale, Borgonzoni ha anticipato che in caso di vittoria verrà lanciata una commissione d'inchiesta su Bibbiano, dimostrando ancora una volta di voler lanciare slogan finalizzati ad ottenere consensi.

Va benissimo una commissione d'inchiesta sui fatti di Bibbiano - la magistratura sta già facendo il proprio corso, ma ogni supporto non può che far bene - ma sarebbe più opportuno avviare degli approfondimenti sui servizi sociali dell'intero Paese, proprio per evitare futuri casi come quello della Val D'Enza.

A dare manforte a Salvini e Borgonzoni ci ha pensato anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che ha voluto cavalcare a modo suo l'ultima pagliacciata del leader leghista: citofonare a casa alle persone a caccia di spacciatori e delinquenti:

S'è parlato di citofoni, Ma se ci votate noi lunedì citofoneremo a Conte e gli chiederemo di fare gli scatoloni. Io, Salvini e Berlusconi siamo pronti ad andare al governo, se vinciamo chiederemo le elezioni.