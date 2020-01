Zingaretti: "Salvini è il peggiore a risolvere i problemi degli italiani"

Di redazione Blogo.it venerdì 24 gennaio 2020

Nicola Zingaretti chiude la campagna elettorale in Calabria e spara a zero sul leader della Lega Matteo Salvini: "Il leader più estremista di destra del dopoguerra in questo nostro Paese".

Prima di entrare in silenzio elettorale, il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti è intervenuto in diretta al TG di La7 condotto da Enrico Mentana e lì, pur non facendo di fatto parte del nuovo esecutivo di Giuseppe Conte, ha voluto mettere in chiaro una cosa: "Nessuno deve sognarsi una crisi di governo per due regioni".

Il riferimento è alle tante dichiarazioni fatte da Matteo Salvini e dagli altri leader del centrodestra, che da giorni vanno ribadendo che in caso di vittoria in Emilia-Romagna e in Calabria il governo non potrà far altro che dimettersi e permettere agli italiani di tornare al voto.

Così, è evidente, non sarà. E, al di là di quello che sostiene la propaganda leghista, non ci sono motivi per cui l'attuale esecutivo dovrebbe farsi da parte. Chi sostiene che sia accaduta la stessa cosa dopo i risultati delle elezioni europee finge di dimenticare che in quel caso era stato proprio Matteo Salvini, pronto a concretizzare quei consensi col voto, a far crollare il governo nella speranza che si tornasse al voto.

Zingaretti a TgLa7 📺 Da una parte ci sono le soluzioni concrete per risolvere i problemi degli italiani, dall’altra c’è la demagogia. Seguite la mia intervista su La7 con Enrico Mentana Posted by Nicola Zingaretti on Friday, January 24, 2020

E se l'intervento di Zingaretti da Mentana è stato come al solito pacato, diverso è stato il tono usato per chiudere la campagna elettorale in Calabria: