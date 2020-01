Salvini viola il silenzio elettorale: "Regionali avviso di sfratto al governo"

Di redazione Blogo.it sabato 25 gennaio 2020

Matteo Salvini non si cura del silenzio elettorale e pubblica una raffica di tweet per raccattare voti alla vigilia delle elezioni regionali

Nel giorno del silenzio elettorale, il leader della Lega Matteo Salvini se ne infischia e pubblica una serie di tweet corredati dall’hashtag #domenicavotoLega. Bersaglio dell’ex ministro dell’Interno, ovviamente, la maggioranza di governo: "Ovunque in Emilia-Romagna e in Calabria mi chiedono più sicurezza, mentre i vari Conte, Renzi e Zingaretti vogliono cancellare i Decreti Sicurezza... #domenicavotoLega", attacca il leader del Carroccio. La legge non impedisce espressamente di comunicare via social il giorno prima di una tornata elettorale, ma le linee guida dell’Agcom, l’autorità garante, raccomanda il silenzio tramite tutti i mezzi di diffusione, Internet inclusa.

Prima li mandiamo a casa domenica e poi andiamo a dare l’avviso di sfratto anche al governo tasse, sbarchi e manette. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 25, 2020

A Salvini non interessa e fa partire una vera e propria raffica di tweet: "Prima li mandiamo a casa domenica - continua - e poi andiamo a dare l'avviso di sfratto anche al governo tasse, sbarchi e manette". Infine, retwitta un’intervista rilasciata dal critico musicale Red Ronnie, 68 anni, che invita a votare facce nuove. Non si è fatta attendere la reazione di alcuni esponenti della maggioranza. Michele Anzaldi, Italia Viva, denuncia la propaganda social del leader leghista nel giorno del silenzio elettorale: "Gravissima violazione silenzio elettorale da parte di Salvini: in queste ore tweet e post a ripetizione di propaganda su voto Emilia Romagna e Calabria. Ex ministro dell'Interno che non rispetta leggi è doppiamente grave. Ennesimo tentativo di falsare competizione, dopo abusi Rai", il tweet del renziano.

Calenda: "Due milioni di multa a tweet oppure..."

Polemico con chi fa polemica, invece, Carlo Calenda, che twitta: "Sono come le polemiche sul Festival di Sanremo. Una costante. Non è mai accaduto che Berlusconi o Salvini abbiano rispettato il silenzio elettorale. Dunque o iniziamo a fargli 2 milioni di euro a post di multa, o parliamo d’altro".