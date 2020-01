Migranti: Alan Kurdi salva 78 persone al largo della Libia. Alarm Phone segnala: altre 120 in pericolo

Di Redazione Blogo.it sabato 25 gennaio 2020

Alak Kurdi: la nave della Ong Sea Eye è in cerca di un porto sicuro. Stessa cosa per la Ocean Viking, con 151 migranti a bordo

Nuovo salvataggio in mare da parte della Alan Kurdi che ha soccorso 62 persone al largo della Libia. La nave appartenente alla ong tedesca Sea Eye fa sapere su Twitter che i migranti erano a bordo di un gommone che stava imbarcando acqua.

A bordo ci sono otto donne e sei bambini, tra cui uno di pochissimi mesi, sei. Successivamente a questo primo salvataggio la Alan Kurdi ha soccorso una seconda barca in avaria con a bordo 16 persone nelle acque del Mediterraneo.

Tre dei migranti erano gravemente disidratati e sono stati subito portati all'ospedale di bordo per le cure del caso. Ora la nave Ong è in cerca di un porto sicuro per far sbarcare i 78 migranti.

Altri 120 migranti sono però ancora in pericolo, come segnala Alarm Phone: "Più di 120 persone a rischio in due imbarcazioni in pericolo nella zona Sar maltese".

++ Oltre 120 persone a rischio nel #Med! ++ Due barche in pericolo nella zona SAR #Maltese ci hanno chiamato nel pomeriggio. Circa 80 persone sulla prima barca che sta esaurendo la benzina e circa 46 persone sulla seconda. Le autorità sono informate. Serve urgentemente soccorso! — Alarm Phone (@alarm_phone) January 25, 2020

Sempre nelle scorse ore la nave Ong Ocean Viking ha invece soccorso 59 persone su una barca di legno in difficoltà al largo delle coste libiche. Con quest’ultimo intervento salgono a 151 i migranti salvati dalla nave della Ong Sos Mediterranee e ora a bordo, tra cui 32 minori non accompagnati, anche loro in attesa di un porto sicuro.