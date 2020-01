Calabria, Berlusconi: "Con Jole Santelli parte il riscatto del Sud. Ora cambio di governo"

Di Redazione Blogo.it lunedì 27 gennaio 2020

Jole Santelli di Forza Italia è la nuova governatrice della Calabria, la prima donna a guidare una regione del Sud. La parlamentare azzurra si attesta al 52,5% dei voti superando di 20 punti il candidato del centrosinistra Pippo Callipo, al 31,7%. Carlo Tansi, sostenuto da tre liste civiche ha preso il 10,6%, più del candidato del M5s Francesco Aiello (7,2%).

La neo governatrice calabrese ha parlato di "risultati enormi". L’esito del voto indubbiamente riconsegna un ruolo a Forza Italia, che ora ha 4 governatori di regione (appunto Calabria, Basilicata, Molise e Piemonte).

Un ruolo che Berlusconi sembra intenzionato a far pesare anche nell’alleanza di Centrodestra: "Grande risultato di Jole. Una donna di FI che ha dedicato la vita alla sua terra. Con la sua guida la Calabria diventerà emblema del riscatto del sud, non sarà più la terra dell’inefficienza e del malaffare ma terra di eccellenze" ha commentato Berlusconi a caldo in collegamento telefonico con il quartier generale del centrodestra a Lamezia Terme.

Secondo il Cav ora "si apre una fase nuova, nella quale, se la parola democrazia ha un senso, si dovrà cambiare il governo e restituire la parola gli italiani nei tempi più brevi possibili. Per quanto ci riguarda, con questo risultato elettorale Forza Italia certifica il radicamento diffuso e il ruolo insostituibile, come unica espressione nel panorama politico della tradizione liberale, della tradizione cattolica, della tradizione garantista. Forza Jole! Forza Calabria! Forza Italia!".

L’imprenditore Pippo Callipo dopo aver fatto gli auguri alla Santelli ha commentato: “Noi abbiamo fatto tanto, però i calabresi hanno scelto la coalizione di centrodestra, non hanno creduto alla rivoluzione e al cambiamento che avevo promesso di fare. Accettiamo questa decisione"