Salvini: "Il cambio in Emilia Romagna è solo rimandato. Citofono? Rifarei tutto"

Di Redazione Blogo.it lunedì 27 gennaio 2020

Il leader della Lega Matteo Salvini si dice assolutamente soddisfatto per i risultati delle regionali in Emilia e Calabria

Il leader della Lega Matteo Salvini si dice assolutamente soddisfatto per i risultati delle elezioni regionali. "Il cambio in Emilia Romagna è solo rimandato". Adesso rientriamo con 13 o 14 consiglieri... Siamo andati a letto ieri con 9 consiglieri in Calabria e Emilia Romagna, ci svegliamo con quasi il doppio. In Calabria la Lega non si era mai presentata alle regionali e siamo testa a testa a essere il primo partito del centrodestra".

Salvini ha poi promesso: "Sarò in Calabria questa settimana per ringraziare gli elettori". 4 i consiglieri leghisti che per la prima volta entreranno nel consiglio regionale calabrese.

Interrogato sulla campagna elettorale condotta in Emilia-Romagna, Salvini ha detto che rifarebbe "tutto" compresa la citofonata a casa di un 17enne tunisino a Bologna per chiedergli: "Lei spaccia?". Gesto che avrebbe avuto un effetto boomerang.

"Citofono? Rifarei tutto", con "il 55% in Calabria e il 45% in Emilia, siamo la prima forza". Salvini ha aggiunto che ora "in attesa del voto, che spero sarà presto, prepareremo una squadra a livello nazionale".