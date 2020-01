Regionali, Giorgia Meloni: "FdI unico partito uscito vincitore dalle elezioni"

Di re.mar. lunedì 27 gennaio 2020

Giorgia Meloni, soddisfatta per i risultati di FdI alle regionali in Emilia e Calabria, avverte: "Non spacco il centrodestra"

Giorgia Meloni è soddisfatta per la performance di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali in Emilia Romagna, dove il partito ha preso l’8,6%, e in Calabria, sopra il 10% (10,8%).

La leader di FdI in conferenza stampa a Roma spiega di essere "molto contenta del risultato. Abbiamo fatto la nostra parte. Guardando i dati dei partiti, Fratelli d'Italia è l'unico vincitore di queste elezioni". Poi aggiunge: "Non ho nulla da recriminare nei confronti di nessuno. Abbiamo fatto tutti un gran lavoro, pancia a terra, sia Matteo Salvini sia noi. Non utilizzerò il risultato delle Regionali per spaccare la coalizione del centrodestra" sottolinea Meloni.

Secondo la parlamentare però "si può sicuramente migliorare il gioco di squadra. Si può fare un lavoro più condiviso. Credo ci voglia la capacità di fare una campagna elettorale un po' più insieme. Lavorare sulla crescita dei partiti può giovare al singolo partito ma non alla colazione nel suo compresso".

La frecciata è rivolta all’alleato/avversario Matteo Salvini e alla sua campagna elettorale che secondo diversi analisti ha troppo esasperato i toni, spaventando parte dell’elettorato e mobilitando anche una buona fetta di pigri e/o indecisi a votare contro la Lega.