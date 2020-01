Renzi: "Salvini al palo in Emilia. I 5 Stelle sono finiti"

Di Redazione Blogo.it martedì 28 gennaio 2020

"Bonaccini ha vinto contro il populismo grazie a buon senso e buon governo"

Questa mattina Matteo Renzi è stato ospite di 'Circo Massimo', programma radiofonico condotto da Massimo Giannini e Oscar Giannino su Radio Capital. Il leader di Italia Viva ha esultato per il successo in Emilia Romagna di Stefano Bonaccini, che anche lui e il suo partito hanno sostenuto con alcuni candidati presenti nella lista "Bonaccini presidente", un paio dei quali sono stati eletti in consiglio regionale.

"Salvini è restato al palo e questo è un bene", ma Renzi ci ha tenuto a sottolineare che "il vero vincitore è Bonaccini", perché "la vittoria ha il suo nome e il suo cognome" grazie "a buon senso e buon governo". L'ex segretario del Pd ha fatto invece un po' più fatica a riconoscere il successo del suo vecchio partito, al quale ha riconosciuto "un po' di merito".

Poi Renzi è tornato a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle, del quale più volte in queste ultime settimane ha sottolineato il tracollo: "Il Movimento 5 stelle ha il gruppo più folto in Parlamento ma non è che noi ci inchiniamo alla cultura populista e demagogica. Credo che il declino dei Cinquestelle sia inesorabile, di fatto non c'è futuro per i Cinquestelle".

Del Movimento 5 Stelle, ovviamente, fa parte anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, alla quale ha dedicato una stilettata finale annunciando l'assemblea di Italia Viva nel fine settimana nella Capitale, in particolar modo a Cinecittà, "in un set cinematografico perché è l'unico posto di Roma dove non ci sono rifiuti".