Prodi: "Zingaretti spalanchi le porte del partito"

Di Redazione Blogo.it martedì 28 gennaio 2020

L'intervista a 'La Repubblica' dell'ex Premier Romano Prodi

Nicola Zingaretti nelle ultime settimane ha più volte annunciato di voler "rifondare" il Partito Democratico, un'idea che Romano Prodi ha benedetto in un'intervista pubblicata oggi da 'La Repubblica'. Il risultato delle elezioni regionali in Emilia-Romagna deve rappresentare lo stimolo definitivo per una trasformazione: "La lezione che viene dall’Emilia-Romagna è una sola: nei momenti di crisi i partiti si devono aprire. Perciò ora Nicola Zingaretti vada avanti con vigore con la riforma e spalanchi le porte del Partito democratico. Convochi una grande assise aperta a tutti, dove discutere in modo libero, su come la politica deve interpretare i grandi cambiamenti della società".

L'ex Premier ha però invitato il Pd anche a non sopravvalutare la vittoria emiliano-romagnola: "Spero che nessuno pensi che questo successo automaticamente ne produrrà altri. Anche l’Emilia-Romagna, come tutta l’Italia e tutto il mondo, è divisa tra chi sta al volante e chi si sente solo un passeggero con la paura di essere lasciato per strada. Per questo Zingaretti deve andare avanti con il progetto di riforma del partito con forza e al più presto, perché tutti si sentano con il volante in mano. La politica deve ricominciare a pensare al futuro, rispondere alle nuove domande, coinvolgere personalità. Bisogna uscire dalla logica della nomenclatura e della cooptazione che attualmente domina il Partito democratico. Nel Pd debbono avere potere coloro che sono capaci di raccogliere consenso e non di accumulare tessere".

Prodi ha infine riconosciuto l'importanza de 'l'effetto sardine' nella campagna elettorale che si è appena conclusa: "La lezione per il futuro che ci viene anche dal voto del 26 gennaio è che la politica ha successo quando cerca un contatto forte con la società, ma se non cambiano e non cercano energie nuove, la distanza dalla società diventa incolmabile. So bene che la crisi dei partiti non è solo italiana, ma mondiale. È in crisi la stessa democrazia. Perciò il dibattito deve essere così profondo da coinvolgere ogni parte del Paese".