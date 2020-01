Salvini, Facebook ha rimosso il video della citofonata a Bologna

Di Redazione Blogo.it martedì 28 gennaio 2020

Facebook ha deciso di rimuovere il video della citofonata di Salvini a Bologna

Facebook ha rimosso il video pubblicato da Matteo Salvini sulla sua pagina lo scorso 21 gennaio da Bologna. Parliamo del video nel quale si vede il leader della Lega, travestito da giustiziere della notte, questa volta però senza indossare costumi, andare a suonare il citofono di una famiglia tunisina residente al Pilastro per rivolgergli una domanda infamante: "Lei spaccia?".

Per Facebook quel video, segnalato da moltissimi utenti, "non rispetta gli standard della community in materia di incitamento all'odio", motivo per il quale è stata disposta la sua rimozione. A rendere nota la notizia sono stati proprio i segnalatori, ai quali Facebook ha inviato una notifica per confermare la decisione presa.

L'avvocata per i diritti civili, Cathy La Torre, nominata dalla famiglia diffamata da Salvini, ha accolto con soddisfazione la decisione presa dal social: "È la prima di una lunga serie di vittorie per cui ci batteremo fino allo stremo, ve lo prometto, su questa meschina pagina della nostra vita democratica. Facebook ha rimosso dalla pagina di Matteo Salvini il video della vergogna, la diretta della sua citofonata a casa di Yassin. La segnalazione che ne richiedeva la rimozione. Quella diretta ha devastato la vita di Yassin, incensurato 17enne, italiano e giocatore di calcio, si è ritrovato in tutta Italia bollato come 'lo spacciatore'".

L'avvocata ha poi sottolineato che questa piccola vittoria rappresenta solo la prima tappa: "La rimozione del video non riparerà tutto questo. E Matteo Salvini sarà chiamato a rispondere delle sue responsabilità per le vie previste dalla legge. Ma è un segnale comunque straordinario. Un ex Ministro dell'Interno vede rimosso il video di una sua incursione nella vita di una famiglia, nella sua privacy. È una vittoria. Ma è solo la prima".