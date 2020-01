Migranti, la Alan Kurdi attraccherà a Taranto con 403 persone

Di redazione Blogo.it martedì 28 gennaio 2020

Il Ministero dell'Interno ha assegnato il porto di Taranto alla nave Alan Kurdi, che si sta già dirigendo verso l'Italia con a bordo 403 persone tratte in salvo nel Mediterraneo.

Sono circa 643 i migranti a bordo delle tre navi delle ONG attualmente in servizio nel Mar Mediterraneo - la Ocean Viking, la Open Arms e la Alan Kurdi - per il salvataggio dei migranti in difficoltà e nelle prossime ore una di quelle, la Ocean Viking di SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere, sbarcherà nel porto di Taranto con a bordo 403 persone.

L'assegnazione del porto di Taranto alla Ocean Viking è arrivata oggi da parte del Ministero dell'Interno guidato da Luciana Lamorgese e già nelle prossime ore l'imbarcazione giungerà presso il porto pugliese, dove inizieranno le operazioni di sbarco per i 216 uomini, le 38 donne e i 149 bambini a bordo.

🔴BREAKING: Con un messaggio in 6 lingue è stato annunciato ai 403 sopravvissuti a bordo della #OceanViking che... Posted by SOS MEDITERRANEE Italia on Tuesday, January 28, 2020

Le tre navi delle ONG si stanno coordinando e dando supporto a vicenda da giorni. La Ocean Viking aveva tratto in salvo 92 persone lo scorso 24 gennaio al largo della Libia, mentre il giorno successivo si erano aggiunte altre 59 persone. Ieri altre 184 persone sono state soccorse da due gommoni a portate a bordo della Ocean Viking, per un totale di 407 persone ospitate a bordo.

Dopo una serie di evacuazioni di emergenza il numero è sceso a 403, quelle che giungeranno a Taranto nelle prossime ore. All'alba di oggi, intanto, la nave Open Arms ha completato il soccorso di 102 persone, che si aggiungono alle 56 persone già ospitate a bordo per un totale di 158 naufraghi.

La nave Alan Kurdi della ong Sea-Eye, invece, è in attesa di un porto sicuro in cui poter attraccare per far sbarcare i 77 naufragi tratti in salvo nelle ultime ore.