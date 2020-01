Emilia-Romagna, Fontana (Lega): "Disabili e centenari portati ai seggi per far vincere il PD"

Di redazione Blogo.it martedì 28 gennaio 2020

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana (Lega) attribuisce la sconfitta in Emilia-Romagna ad una colossale organizzazione dei cittadini, pronti a tutto pur di far vincere il Partito Democratico.

Dopo una sconfitta ai seggi arriva generalmente il momento di guardare all'intera campagna elettorale per capire quali sono stati i passi falsi, dove si è sbagliato ed imparare dagli errori per il futuro. Lo hanno fatto e lo stanno continuando a fare il Movimento 5 Stelle, che in Emilia-Romagna e Calabria ha toccato il minimo storico, e il Partito Democratico. La Lega, invece, sembra intenzionata a continuare a fare ciò che ha sempre fatto: dare la colpa agli altri.

È in parte quello che ha fatto in queste ore il Presidente della Lombardia Attilio Fontana, leghista fin dalla prima ora, che nel commentare la sconfitta della Lega in Emilia-Romagna ha puntato il dito contro i cittadini che si sarebbero organizzati in massa pur di far vincere il Partito Democratico:

È stata fatta una mobilitazione degna dei tempi andati, si è vista in televisione gente di più di 100 anni portata ai seggi, disabili accompagnati con i pulmini, una mobilitazione per salvare quel che resta di un'idea che ormai è svanita. [...] Se errore è riuscire ad arrivare al 42% in Emilia Romagna, ben vengano errori di questo genere. Spero che se ne ripetano altri, che si riesca a prendere ancora una massa di voti così imponente. [...] Fin dall'inizio ho detto che per me era già un successo grande poter dire che si poteva combattere ad armi pari, poi è chiaro che se si fosse vinto sarebbe stato sicuramente meglio.

Tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni hanno diritto di voto e per questo, ad ogni elezione, vengono organizzati servizi per permettere anche alle persone disabili o chi ha capacità motorie limitate di recarsi ai seggi. È successo in Emilia-Romagna domenica scorsa, ma accade lo stesso ad ogni elezione. E non sono i partiti a farlo, ma gli stessi cittadini e le organizzazioni attive sul territorio che vogliono garantire a tutti la possibilità di votare.

È evidente che il voto in Emilia-Romagna, con Salvini e la Lega che hanno condotto una campagna elettorale violenta e spesso scorretta, è stato particolarmente sentita da tutti i cittadini e chi magari in passato aveva rinunciato a votare per una serie di motivi, stavolta si è sentito più spronato ad organizzarsi per raggiungere i seggi.

Sottolineare modalità organizzative che servono a permettere a tutti i cittadini di esercitare il proprio diritto di voto è superfluo e può suonare anche infantile. E infatti dal Partito Democratico sono già arrivate le prime repliche, a cominciare da quella del vicesegretario del PD Andrea Orlando, che via Facebook ha tuonato contro le parole di Fontana:

Il presidente della Regione Lombardia si era sempre contraddistinto per la misura rispetto ad alcuni suoi compagni di partito. Dispiace vedere che oggi abbia perso con questa dichiarazione tale cifra: disabili e anziani hanno diritto al voto quanto tutti gli altri cittadini, se un centenario va a votare è anche perchè non vuole che torni l'odio, essendo stato, magari, testimone oculare di ciò che può provocare. Se un presidente di regione, in cui vivono disabili, anziani e molti cittadini che votano per un partito diverso dal suo, si produce in dichiarazione come questa, cessa di essere un uomo delle istituzioni e diventa soltanto un propagandista di partito.