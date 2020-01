Alessandra Mussolini: "Segre? Non deve fomentare l'odio". Boldrini: "Conti fino a 10"

Di redazione Blogo.it martedì 28 gennaio 2020

L'ex eurodeputata Alessandra Mussolini finisce nella bufera per le sue dichiarazioni sulla senatrice Liliana Segre. E anche Laura Boldrini interviene nella polemica.

L'ex eurodeputata Alessandra Mussolini finisce nella polemica a scoppio ritardato. È riemersa in queste ore un'intervista rilasciata dalla nipote di Benito Mussolini il 23 gennaio scorso a Radio Café in cui la politica è intervenuta nella polemica sull'intitolazione di una via di Verona a Giorgio Almirante.

La senatrice Liliana Segre non aveva preso benissimo la notizia e da cittadina onoraria di Verona si era domandata se quei due riconoscimenti fossero compatibili. Mussolini, a quel punto, dichiarò alla radio padovana:

La democrazia consiste nel far convivere diverse culture e il rispetto di diverse storie e posizioni. Liliana Segre è una figura che dovrebbe essere bonaria, è una nonnina, va nelle scuole, dovrebbe parlare contro il pregiudizio, contro la violenza, ha avuto un dramma umano e quindi dovrebbe rigettare il pregiudizio. Questa commissione è contro il pregiudizio? E poi se invece fomenti l'odio, anche no. [...] Non provochiamo l’effetto contrario, altrimenti ci si trasforma da nonnina a strega di Biancaneve. La Segre pensi a pacificare e non a fomentare.

Quelle dichiarazioni erano passate pressoché inosservate, ma oggi sono rimbalzate su Twitter e in pochi minuti l'hashtag #Mussolini è entrato in testa ai trend topic del social network, con migliaia di utenti oltraggiati da quelle dichiarazioni.

Liliana Segre, bambina, ce la dovremmo immaginare in quel luogo, dietro quel filo spinato. Il responsabile ha un nome, si chiamava Benito Mussolini. Si è salvata per caso dalla marote. Mai l'ho sentita pronunciare parole d'odio, nemmeno nei riguardi di o dei #Mussolini. E' tutto. pic.twitter.com/XMiqhcypXf — Mila Spicola 🇪🇺🇮🇹 (@MilaSpicola) January 28, 2020

Nel 1944, quando fummo deportati a Birkenau, ero una ragazza di quattordici anni, stupita dall'orrore e dalla cattiveria.



Liliana Segre



Adesso la #Mussolini le dice:



"Non fomenti pregiudizi contro il fascismo"



Alla #Mussolini dico che:



"Il fascismo è un crimine." pic.twitter.com/ocFKLhBsyk — pulce (@pulcepalma) January 28, 2020

Alessandra #Mussolini, nipote di quel Benito alleato di Hitler, che causò morte e distruzione in Italia ed in Europa, dice che Liliana Segre, senatrice e sopravvissuta all'Olocausto, "fomenta odio" perché si oppone ad una via per Almirante.

Vergogna. Degna erede di suo nonno. pic.twitter.com/Nh8D5cF2nV — Anna Rita Leonardi (@AnnaLeonardi1) January 28, 2020

E comunque, la Senatrice Segre non "fomenta l'odio per il fascismo": é semmai testimonianza vivente di cosa fosse l'odio fascista.

E cosa potrebbe tornare ad essere..#Mussolini — Elliot Spencer (@Helliot_Spencer) January 28, 2020

Ripetiamolo insieme:

IL FASCISMO FA SCHIFO E CHI LO SOSTIENE DI PIÙ

IL FASCISMO FA SCHIFO E CHI LO SOSTIENE DI PIÙ

IL FASCISMO FA SCHIFO E CHI LO SOSTIENE DI PIÙ #Mussolini #Segre pic.twitter.com/S71XeVd59f — Alessio VII (@_Alessio_88) January 28, 2020

Ah,quindi è la #Segre che fomenta odio e noi abbiamo i pregiudizi sul fascismo.

Come riesce a capovolgere la realtà la Aleandra nessuno mai.

Ce l'hanno proprio di famiglia!!#Mussolini — Sarah Connor (@SarahConnor_18) January 28, 2020

Anche la deputata ed presidente della Camera Laura Boldrini ha chiamato in causa Alessandra Mussolini via Twitter:

La prossima volta che ad Alessandra #Mussolini viene in mente di parlare di Liliana Segre conti fino a dieci.

Da parte di Alessandra Mussolini non è ancora arrivata nessuna replica.