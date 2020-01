Alfonso Bonafede eletto capo delegazione M5S nel governo: "All'amico Di Maio i nostri ringraziamenti"

Di Redazione Blogo.it martedì 28 gennaio 2020

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è stato eletto per acclamazione capo delegazione del M5S nel governo. "Sono molto onorato per questo compito molto importante che ha voluto darmi il Movimento, che ringrazio per la fiducia".

Bonafede raccoglie il testimone da Luigi Di Maio, ormai ex capo politico, che ringrazia a nome di tutti: "Raccolgo il testimone dal mio amico Luigi Di Maio a cui vanno i nostri ringraziamenti per tutto quello che ha fatto in questi anni e per come ha lavorato affinché tanti valori del MoVimento diventassero realtà".

Bonafede ha sottolineato di sentire l'importanza del suo ruolo "in un momento così delicato nella storia del MoVimento" confermando la volontà di tenere il confronto aperto con gli altri partiti della maggioranza. "Sarò la voce del M5S nel governo" ha aggiunto il ministro, al fine "di portare avanti il cambiamento, siamo al governo per fare gli interessi dei cittadini".