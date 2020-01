Ocean Viking, completato lo sbarco dei 403 naufraghi a Taranto

Di redazione Blogo.it mercoledì 29 gennaio 2020

Concluse le operazione di sbarco a Taranto dei 403 naufraghi soccorsi nei giorni scorsi dalla nave Ocean Viking di SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere.

La nave Ocean Viking di SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere è giunta questa mattina a Taranto dopo il via libera ottenuto nella giornata di ieri dal Ministero dell'Interno. La nave ha attraccato al molo San Cataldo del porto di Taranto e le operazioni si sbarco dei 403 naufraghi ospitati a bordo sono iniziate pochi minuti dopo.

La Prefettura di Taranto ha confermato questa mattina i numeri già diffusi dalla Ocean Viking: a bordo c'erano 216 uomini, 38 donne e 149 minori, di cui 132 non accompagnati. Le persone sbarcate in Italia, soccorse al largo della Libia nei giorni scorsi, arriverebbero da Marocco, Guinea, Senegal, Burkina Faso, Kenya, Nigeria, Mali e Somalia.

Dopo i primi controlli sanitari, i minorenni sono stati accompagnati in strutture a disposizione del comune, mentre gli adulti e le famiglie sono stati temporaneamente trasferiti in un hotspot in territorio tarantino prima dello smistamento verso altre strutture.