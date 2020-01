Lazio, estorsione con metodi mafiosi: arrestata l'ex consigliera regionale Gina Cetrone

L'ex consigliera regionale del Lazio Gina Cetrone è stata arrestata insieme ad altre quattro persone con l'accusa di estorsione, atti di illecita concorrenza e violenza privata con l'aggravante del metodo mafioso.

Le autorità di Latina hanno arrestato questa mattina la coordinatrice per il Lazio del nuovo partito fondato da Giovanni Toti, l'ex consigliera regionale Gina Cetrone, accusata insieme ad altre persone di estorsione, atti di illecita concorrenza e violenza privata con l'aggravante del metodo mafioso.

L'operazione è scattata su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. A finire in manette insieme a Gina Cetrone sono stati Armando Di Silvio, Gianluca Di Silvio, Samuele Di Silvio e Umberto Pagliaroli.

Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, i fatti risalirebbero al periodo compreso tra l'aprile e il giugno 2016. La nota della Questura descrive in modo molto chiaro l'accaduto:

Nell’Aprile del 2016, la Cetrone e Pagliaroli, quali creditori nei confronti di un imprenditore di origini abruzzesi, in relazione a pregresse forniture di vetro effettuate dalla società Vetritalia srl, società a loro riconducibile, richiedevano l’intervento di Samuele e Gianluca Di Silvio e Agostino Riccardo per la riscossione del credito in questione, previa autorizzazione di Amando Di Silvio detto "Lallà", capo dell'associazione di stampo mafioso a lui riconducibile.