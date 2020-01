Roberto Fico: "M5S è determinato ad arrivare fino a fine legislatura e a sostenere questo governo"

Il Presidente della Camera Roberto Fico ha parlato del MoVimento 5 Stelle e del sostegno al governo Conte 2 fino a fine legislatura.

Il Presidente della Camera Roberto Fico oggi, durante un punto stampa con il Presidente del Consiglio Nazionale Austriaco Wolfgang Sobotka, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti sulla situazione interna al MoVimento 5 Stelle dopo le dimissioni di Luigi Di Maio dal ruolo di capo politico. Fico ha detto:

"Il M5S è assolutamente unito per andare avanti fino al termine della legislatura e a sostenere l'attuale governo"

Ha poi parlato anche degli episodi di antisemitismo che si sono registrati sempre più spesso di recente e ha commentato:

"Siamo molto attenti, anche davanti di un solo atto o a una piccola violenza antisemita. La legislazione è assolutamente adeguata. Purtroppo viviamo in un'epoca di forte polarizzazione, non solo in Italia, ma nel mondo intero, di scontri globali e i comportamenti inaccettabili vanno subito condannati"