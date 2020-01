Liliana Segre al Parlamento Europeo: "Sono qui per dare un messaggio di speranza"

La senatrice Liliana Segre è intervenuta al Parlamento Europeo in occasione del 75esimo anniversario della liberazione del campo di Auschwitz-Birkenau.

La senatrice Liliana Segre è intervenuta oggi al Parlamento Europeo in occasione delle celebrazioni del 75esimo anniversario della liberazione del campo di Auschwitz-Birkenau e il suo toccante e diretto discorso agli europarlamentari è stato accolto da una standing ovation e da un lunghissimo applauso.

Segre, per la prima volta all'Europarlamento, ha voluto salutare i parlamentari inglesi che a breve dovranno lasciare l'istituzione a causa della Brexit ed ha ribadito il perché ha voluto dedicare la propria vita a testimoniare la Shoah e denunciare gli orrori dell'Olocausto:

Sono qui per dare un messaggio di speranza. Io porto sempre un messaggio di speranza: perché da nonna non posso che portare un messaggio di speranza per i miei nipoti veri e per quelli ideali e per i ragazzi nel mondo. [...] Da 30 anni parlo nelle scuole e sento una difficoltà psichica forte, anche se è mio dovere, a continuare a parlare perché ho sentito quelle urla in quella Babele di lingue. Perché era possibile comunicare con le compagne solo trovando parole comuni o c’era la solitudine assoluta del silenzio derivava da qualche isolamento ancestrale delle comunità che non si erano ancora riunite in parlamento. L’Europa da secoli litigava in modo spaventoso.