Parietti: "Senza adeguata istruzione, la popolazione non è in grado di votare" (VIDEO)

Di redazione Blogo.it giovedì 30 gennaio 2020

Sta facendo discutere molto una frase pronunciata da Alba Parietti durante la trasmissione "Stasera Italia": la replica della conduttrice Barbara Palombelli

È diventata rapidamente virale sui social network e sta facendo molto discutere, una frase pronunciata da Alba Parietti sul tema del suffragio universale. L’opinionista televisiva, con un passato da attrice e presentatrice, ha affermato durante la trasmissione "Stasera Italia" su Rete 4 che "finché una popolazione non ha un'adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo". "Credo - aggiunge la Parietti - che la gente debba avere la coscienza e l'istruzione necessaria per capire cosa si vota", sostenendo che la società italiana abbia una scarsa "coscienza politica".

Immediata la replica da parte della conduttrice Barbara Palombelli: "Beh, adesso mettere in dubbio il suffragio universale...". Il video estratto dalla trasmissione con la frase incriminata è stato condiviso in queste ore da tantissime pagine dedicate ai partiti di centrodestra, Lega in primis. Soprattutto gli elettori del Carroccio sono particolarmente agguerriti nei confronti della Parietti e della sua esternazione, a giudicare da tweet al veleno e post su Facebook.