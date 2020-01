Coronavirus: il governo dichiara lo stato di emergenza

Di Redazione Blogo.it venerdì 31 gennaio 2020

Ha preso il via intorno alle ore 10:00 il Consiglio dei ministri. A Palazzo Chigi l’ordine del giorno è lo stato di emergenza per il coronavirus, dichiarato al termine della riunione dell'esecutivo. Lo stato di emergenza durerà per 6 mesi, secondo quanto si apprende da fonti governative. Stanziati anche 5 milioni di euro. Intanto, Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'ospedale Spallanzani di Roma, ospedale presso cui si trovano ricoverati i due casi positivi trovati in Italia, rassicura: "I cittadini devono stare tranquilli - spiega a Radio Capital - perché il rischio reale di trasmissione si verifica con persone sintomatiche. Appena i due turisti hanno avuto i sintomi sono state seguite tutte le procedure. Siamo quasi del tutto tranquilli che non ci siano stati altri contagi".

I contenuti della delibera relativa allo stato d’emergenza saranno stilati dalla Protezione civile e dal Ministero della Salute. Intanto, dall’albergo Palatino di via Cavour a Roma, dove soggiornavano i due turisti cinesi risultati positivi al coronavirus, lasciano trasparire serenità. "L'albergo è aperto. Siamo lavorando regolarmente, siamo tranquilli. I due casi sono stati prontamente affidati all'ospedale Spallanzani", dichiara un dipendente. "Al momento nessun dipendente è stato sottoposto ai controlli specifici - aggiunge -. Qualche cliente è andato via, gli altri si trovano tranquillamente in albergo. Non abbiamo paura". La stanza in cui soggiornavano i due turisti, comunque, è già stata decontaminata dall'Asl.

il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Siamo vigili e molto attenti: non ci siamo fatti trovare impreparati" ha detto il presidente

Coronavirus: atterrati a Roma cinque voli provenienti dalla Cina

Intanto, dopo il blocco dei voli da per la Cina, sono atterrati stamattina a Fiumicino gli ultimi cinque aerei provenienti da varie città cinesi, tra cui Hong Kong, Chengdu, Guangzhou e Haikou. I passeggeri sono ovviamente sbarcati seguendo le procedure disposte al ministero della Salute. Ad accoglierli medici muniti di protezioni con tuta, guanti e maschere, che hanno anche provveduto a fornire agli sbarcati vademecum per il soggiorno in Italia e un test da compilare con i dati sulla residenza e gli ultimi spostamenti effettuati per poter tracciare eventuali contagi.