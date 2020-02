47 persone alla deriva nel Mediterraneo. Open Arms chiede porto sicuro per 363. Malta rifiuta, Italia non risponde

Di Redazione Blogo.it sabato 1 febbraio 2020

Alarm Phone: 47 persone alla deriva, nessuno li cerca? Open Arms chiede un porto a Italia e Malta: "La situazione è complicata"

Circa 50 persone sono alla deriva nel Mediterraneo a bordo di un’imbarcazione con il motore rotto, in zona SAR maltese: a lanciare l’allerta, via Twitter, è la piattaforma di soccorso Alarm Phone.

In tutto i migranti in difficoltà, e in fuga dalla Libia, sono 47, senza giubbotti di salvataggio e senza mezzi di soccorso alle viste, secondo la telefonata giunta ad Alarm Phone stamattina.

"Le autorità si rifiutano di dirci se stiano lanciando un'operazione di soccorso. Le persone devono essere soccorse e portate in Europa!" specifica l’Ong che gestisce il servizio di soccorso telefonico precisando anche che i migranti, partiti da Zuwara, sono in mare "da due notti: Malta, Non lasciateli annegare".

Le 47 persone a bordo sono preoccupate: "Dicono che stanno imbarcando acqua e di aver paura che i soccorsi non arrivino. Alcune persone stanno piangendo. Chiedono aiuto e necessitano soccorsi immediati! Perché nessuno li sta cercando?".

Questa mattina #AlarmPhone ha ricevuto una chiamata da una barca in pericolo con 47 persone in fuga dalla #Libia. Sono nella zona SAR di #Malta. Le autorità di rifiutano di dirci se stiano lanciando un’operazione di soccorso. Le persone devono essere soccorse e portate in Europa! pic.twitter.com/0vSVgTbiS3 — Alarm Phone (@alarm_phone) February 1, 2020

Intanto la Open Arms, con a bordo 363 persone soccorse in 5 diverse operazioni di salvataggio davanti alle coste della Libia, chiede nuovamente a Italia e Malta di assegnare loro - "per umanità, perché ne hanno diritto" - un porto sicuro. La nave della Ong spagnola Proactiva Open Arms denuncia una situazione "sempre più complicata" a bordo.

Malta ha già rifiutato alla nave lo sbarco per tre volte, dal governo italiano finora nessuna risposta.