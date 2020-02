Renzi: "Si vota nel 2023. Sosteniamo Conte, ma non è leader dei progressisti. Italia Viva deve dettare l'agenda"

Di redazione Blogo.it sabato 1 febbraio 2020

Le parole di Matteo Renzi in apertura della prima Assemblea nazionale di Italia Viva a Cinecittà.

Tra oggi e domani nello Studio 10 di Cinecittà va in scena la prima Assemblea nazionale di Italia Viva, il partito fondato da Matteo Renzi. E proprio l'ex Premier ed ex sindaco di Firenze ha inaugurato l'evento con un discorso iniziale, poi, domani in tarda mattinata, provvederà a chiuderlo. Il titolo dell'assemblea è "Buon governo vs Populismo" e Renzi in apertura ha detto:

"Abbiamo bisogno di stabilita, ma non di immobilismo, una stabilità che non sia vivacchiare. Noi abbiamo molto rispetto del Presidente del Consiglio e vogliamo dargli una mano e speriamo che vada avanti. Incoraggiamo il premier a fare delle scelte. Questo giudizio non arriva però a farne il leader dei progressisti del mondo. A Italia Viva servono tempo, un ideale e un buon governo. I primi due - ha detto Renzi - ce li abbiamo, sul buon governo occorre organizzarsi. Tempo: si vota nel 2023 perché nelle ultime legislature si è votato alla fine della legislatura. Si vota ogni cinque anni, non quando lo decide qualcuno"

Ai delegati provenienti da tutta Italia Renzi ha detto che cosa deve fare Italia Viva:

"Il primo compito di Italia Viva è mettere a fuoco le sfide. Noi svolgiamo una azione di pubblica utilità, Abbiamo evitato l'aumento dell'Iva, abbiamo evitato che si alzassero le tasse, abbiamo messo nell'agenda politica temi complicati, come la prescrizione, non nella logica del nostro interesse ma per fissare l'interesse del Paese"

E ha aggiunto sul futuro: