Foto delle Sardine con i Benetton e Oliviero Toscani: "Siamo stati strumentalizzati"

Di redazione Blogo.it sabato 1 febbraio 2020

I leader della Sardine sono andati a visitare Fabrica, un centro di formazione per giovani comunicatori.

I fondatori del movimento delle Sardine ieri sono stati in visita presso il centro di formazione Fabbrica che è stato fondato dal noto fotografo Oliviero Toscani e Luciano Benetton. Mattia Santori, Andrea Garreffa, Giulia Trappoloni e Roberto Morotti sono stati invitati dai ragazzi a fare una foto di gruppo e nel gruppo c'erano anche Toscani e Luciano Benetton. In molti oggi hanno usato quella foto per dire che le Sardine sono vicine ai Benetton e, di conseguenza, al Gruppo Atlantia e ad Autostrade per l'Italia. Attraverso i canali ufficiali delle Sardine oggi è arrivata la spiegazione dell'accaduto:

"Una foto non fa primavera. Ieri siamo andati a visitare Fabrica. Si tratta di un centro di formazione per giovani comunicatori creato da Oliviero Toscani e Luciano Benetton, che ospita ragazzi e ragazze da tutto il mondo mettendo a disposizione borse di studio e lavoro. Un centro di innovazione culturale fondato nel 1994 che ha sede in quella che è la prima opera dell'architetto Tadao Ando in Europa. Un luogo suggestivo dove i concetti di comunicazione, creatività e innovazione si intrecciano con temi delicati quali immigrazione, HIV e violenza di genere. Uno spazio creato appositamente per stimolare il pensiero alternativo e il rinnovamento culturale in un paese come l'Italia, spesso attaccato per la sua staticità"

Poi Mattia, Andrea, Giulia e Roberto hanno chiarito in che cosa è consistita realmente la visita:

"La visita è stata organizzata su invito di Oliviero Toscani per avviare un confronto con i ragazzi e ragionare su come innovazione e comunicazione politica possano dialogare e aiutarsi a vicenda. I protagonisti dell'incontro sono stati i ragazzi: è stata l'occasione per scoprire che vi sono alcuni temi politici che preoccupano molti giovani dall'India agli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna al Brasile, dall'Italia alla Francia"

Infine, con una punta di indignazione, i quattro fondatori delle Sardine hanno risposto alle polemiche che la foto ha innescato: