Prescrizione, Renzi: "Bonafede, fermati finché sei in tempo. Non hai i numeri, noi votiamo contro!"

Di redazione Blogo.it domenica 2 febbraio 2020

Il leader di Italia Viva ha chiuso la prima Assemblea nazionale del suo partito.

Matteo Renzi oggi, a ora di pranzo, ha chiuso la prima Assemblea nazionale di Italia Viva che si è svolta nello Studio 10 di Cinecittà in un giorno e mezzo. Il fondatore del partito ed ex segretario del PD ha toccato un argomento caldo, quello della giustizia:

"Il 27 parte la campagna sulla giustizia giusta e lanceremo questa battaglia con un impegno molto chiaro che assumo: se qualcuno pensa che in nome del mantenimento dello status quo del governo, noi domani mattina veniamo meno ai principi di civiltà giuridica, si sbaglia clamorosamente"

Sulla prescrizione Renzi ha attaccato direttamente il guardasigilli Alfonso Bonafede:

"A Bonafede dico fermati finché sei in tempo perché in Parlamento votiamo contro la follia sulla prescrizione. Patti chiari amicizia lunga: non dite che non ve lo avevamo detto e senza di noi non avete i numeri al Senato e forse neanche alla Camera, rifletteteci bene"

Poi Renzi si è rivolto ai delegati arrivati da tutta Italia per sottolineare qual è il ruolo di Italia Viva, come già aveva fatto ieri nel discorso di apertura, inoltre li ha invitati a non aprire correnti:

"Qui c’è qualcosa di vero, questa non l’ambizione di Renzi, questo non è un partito di plastica e questo è un popolo che sarà la grande sorpresa dei prossimi mesi. Più ci denigrano, più ci tengono ai margini e più detteremo l’agenda. No a correnti, se le volete fare, andate nel Pd. Qui si lavora"

Renzi ha anche annunciato i prossimi step:

"Il 14 febbraio, siamo inguaribili romantici, sarà pronto il testo sul piano choc che consegneremo ufficialmente al presidente del Consiglio e al governo mentre entro il 31 marzo vogliamo aprire 100 sedi di Italia Viva. Vogliamo un partito capillare sul territorio o virtuale? Servono entrambi. Questo non è il mio partito ma è la nostra casa"

E infine ha sottolineato quale sarà l'impegno di Italia Viva durante la campagna elettorale nelle prossime sei regioni chiamate al voto per rinnovare la giunta: