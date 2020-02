Salvini contro le Sardine: "Dal salotto di Toscani alla pacca di Benetton e gli elogi di Soros. Montarsi la testa non fa mai bene"

Di redazione Blogo.it domenica 2 febbraio 2020

In un video su Facebook Matteo Salvini si sfoga contro le Sardine.

Nonostante le Sardine ieri abbiano ampiamente chiarito i motivi per cui i loro fondatori si siano trovati in una foto con Luciano Benetton e Oliviero Toscani e nonostante non siano andati a cercarsi gli elogi di Soros, Matteo Salvini oggi ha voluto approfittare delle polemiche degli ultimi giorni attorno al movimento nato proprio per contrastare lui durante le elezioni in Emilia Romagna.

Il leader della Lega ha attaccato le Sardine in un video su Facebook dicendo:

"Ho visto che le Sardine hanno avuti gli elogi di Soros, da piazza Maggiore a Bologna, dal sostegno ai poveri e gli ultimi all'imprimatur di Soros, uno dei più grandi speculatori della finanza mondiale"

E ha aggiunto: