Mattarella manda un messaggio a Xi Jingping: "Vicinanza all'amico popolo cinese"

In piena emergenza coronavirus, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto inviare un messaggio al Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping. Nella lettera prima di tutto il Capo dello Stato manifesta la vicinanza degli italiani all'"amico popolo cinese":

Poi ringrazia Xi Jingping per aver facilitato le operazioni di rimpatrio degli italiani residenti a Wuhan:

"Desidero inoltre ringraziarLa per la collaborazione e la sensibilità mostrate dalle autorità cinesi nel facilitare l'evacuazione per via aerea dei connazionali residenti a Wuhan"