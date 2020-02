Umberto Bossi: "Salvini sbaglia. Il nazionalismo ci fa perdere"

Umbero Bossi ribadisce la delusione nella trasformazione della Lega messa in atto da Matteo Salvini e attribuisce all'ex Ministro dell'Interno la sconfitta in Emilia-Romagna.

L'ex leader della Lega Nord Umberto Bossi continua a non vedere di buon occhio la trasformazione del partito messa in atto da Matteo Salvini, dalla perdita di quel "Nord" nel nome alla virata populista grazie alla quale l'ex Ministro dell'Interno è riuscito ad ottenere così tanti consensi negli ultimi anni.

Questo Bossi non l'ha mai nascosto e oggi ha deciso di ribadirlo nel corso di un'intervista a La Repubblica:

Al Senato mi hanno chiesto di quale partito ero membro e io gli ho risposto che sono della Lega Nord. Ma la sigla non era prevista, a insistere sarei finito nel gruppo misto. Allora ho aderito al gruppo Lega per Salvini premier, per forza di cose. Ma una tessera nazionalista mica fa per me. Ci sono tanti militanti che non approverebbero. Molti sono già andati via, attirati dal movimento Grande Nord di Roberto Bernardelli. Sbagliano prospettiva. Soffrono perché la Lega ha tolto la parola al Nord. Ma non è finito il mondo. Un recupero è possibile.