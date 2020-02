Vitalizi, Di Maio contro tutti: "Vogliono cancellare le nostre leggi"

Di redazione Blogo.it mercoledì 5 febbraio 2020

L'ex capo politico di M5S Luigi Di Maio tuona contro il possibile ripristino dei vitalizi per 700 ex senatori e annuncia una manifestazione a Roma per il 15 febbraio 2020.

Il Movimento 5 Stelle è pronto a scendere in piazza il prossimo 15 febbraio a Roma contro il ripristino dei vitalizi per oltre 700 ex senatori da parte della Commissione Contenziosa del Senato, chiamata ad esprimersi il 20 febbraio prossimo sui ricorsi presentati.

Nei giorni scorsi il Fatto Quotidiano aveva lanciato l'indiscrezione secondo la quale la sentenza sarebbe già scritta e il ripristino di quei vitalizi sarebbe già stato deciso. Il Movimento 5 Stelle era già sul piede di guerra dopo quelle voci, al punto da arrivare a chiedere lo scioglimento della Commissione e la nomina di nuovi componenti. Di fronte a questa impossibilità è arrivata la decisione di scendere in piazza.

Ad annunciare l'evento, e tuonare contro i partiti che non si stanno battendo per scongiurare questo ripristino dei vitalizi, ci ha pensato l'ex capo politico di M5S Luigi Di Maio in una diretta su Facebook:

A ottobre 2018 abbiamo abolito i vitalizi per circa 280 senatori... In questi giorni si stanno riprendendo i vitalizi che abbiamo tagliato. C'è una commissione che ha ricevuto 700 ricorsi di ex senatori che, poverini, adesso rivogliono il vitalizio. A capo di questa commissione c'è il senatore Caliendo di Forza Italia, che, se quella commissione accoglie i ricorsi, avrà il vitalizio quando smetterà di fare il senatore. Una persona totalmente in conflitto di interessi.

E, ancora:

Sapevamo e sappiamo che il sistema avrebbe provato e proverà in tutti i modi a cancellare le leggi che abbiamo fatto in un anno e mezzo di governo. Quando è così c'è una sola risposta e quella risposta è il popolo italiano.

Di Maio chiama a raccolta i cittadini e non risparmia nessuno:

Il popolo italiano deve scendere pacificamente in piazza e manifestare pacificamente contro questo osceno atto di restaurazione che inizia col riprendersi i vitalizi, ma man mano, vedrete, vorranno cancellare tutte le leggi che abbiamo fatto. [...] Scendere in piazza significa vederci sabato 15 febbraio a Roma, io sarò con voi, con tutti coloro che stanno organizzando questa manifestazione.