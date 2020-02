Zingaretti: "Di Maio sbaglia a invocare la piazza, dia contributo al governo"

Di redazione Blogo.it giovedì 6 febbraio 2020

Nicola Zingaretti replica a Luigi Di Maio durante un'intervista concessa all'emittente radiofonica Radio Capital, ma non vede alternative a questa maggioranza

Nicola Zingaretti, leader del Partito Democratico e governatore della Regione Lazio, è stato ospite stamane delle frequenze di Radio Capital. Tanti gli argomenti trattati dal numero uno dem, che ha subito bocciato l’iniziativa promossa da Luigi Di Maio di riportare il Movimento 5 Stelle in piazza contro i privilegi della casta. "È evidente che giudico questa iniziativa un errore. Invito Di Maio a guardare al futuro - insiste Zingaretti - e casomai a dare un contributo sul come questo governo ritrova in provvedimenti da mettere in campo insieme una sua prospettiva politica".

Parlando dell’esecutivo Conte 2 ai microfoni di 'Circo Massimo', Zingaretti ha aggiunto che "non è vero che di per sé non regge" perché "è il governo che ha salvato il Paese", ma è importante che adesso "dalle parole si torni a un'etica della responsabilità". È una sorta di ultimatum, quello del leader del PD, che ribadisce come o "si passa dalle parole ai fatti o il governo si indebolisce". Messaggi chiari e inequivocabili, anche se al momento è impossibile pensare ad altre maggioranze ed un ritorno alle urne consegnerebbe il governo del Paese al centrodestra.

Zingaretti: "Decreti sicurezza: voltare subito pagina"

"Anche a me sembrerebbe difficile se non impossibile pensare a nuove maggioranze - prosegue Zingaretti - E comunque io non ci voglio pensare, siamo per una soluzione, chiediamo a Conte di trovarla. Se non si trova, si va avanti con la nostra proposta o anche con il rinvio di un anno se si vuole salvare questo governo". La prescrizione, ma non solo, tra i nodi che i partiti di maggioranza dovranno sciogliere al più presto per uscire dal pantano: il PD continua a chiedere la modifica dei decreti sicurezza voluti con forza da Matteo Salvini, ritenuti "i decreti dell'odio, non hanno prodotto nulla in termini di sicurezza". Zingaretti su questo auspica che "in fretta il governo volti pagina".