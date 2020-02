Vandalizzata lapide a ricordo delle foibe a Casale Monferrato. Oggi sit in Forza Nuova e manifestazione ANPI

Di Redazione Blogo.it sabato 8 febbraio 2020

Una lapide a ricordo delle vittime delle foibe è stata fatta oggetto di un atto vandalico a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria. Nella notte ignoti hanno dipinto sulla lapide una falce e un martello, scrivendo "Forza nuova vecchia m****". Sul caso indagano i carabinieri.

Lunedì 10 febbraio è il Giorno del Ricordo, per celebrare le vittime italiane delle foibe. Per oggi a Casale Monferrato è prevista una manifestazione di Forza Nuova, un sit in nei pressi della lapide, ma anche - a pochi metri di distanza - una contromanifestazione dell'Anpi.

Per foibe si intendono gli inghiottitoi naturali tipici delle zone carsiche nei quali furono gettati, durante la seconda guerra mondiale e nell’immediato dopoguerra, molti italiani vittime della rappresaglia militare e politica-sociale jugoslava, degli scontri tra nazifascisti e partigiani. Due i periodi di maggiore violenza da parte del Movimento di liberazione sloveno e croato, dopo l’8 settembre 1943 e poi da maggio del 1945.