Coronavirus, Speranza: "La situazione è seria, ma non bisogna avere paura"

Di redazione Blogo.it sabato 8 febbraio 2020

Le rassicurazioni del Ministro della Salute Roberto Speranza sul coronavirus e la sua diffusione in Italia.

Le autorità sanitarie italiane non fanno altro che rassicurare i cittadini italiani sull'impossibilità di contrarre il coronavirus a meno che non si sia stati in Cina, e in particolare nella zona focolaio di Wuhan e la sua provincia, o di contatti diretti con persone che hanno fatto rientro in Italia da quelle zone.

Considerato anche il periodo di incubazione del nuovo coronavirus di massimo 14 giorni, col passare delle ore anche quel minimo rischio si va riducendo, ma la psicosi è sempre dietro l'angolo e oggi il Ministro della Salute Roberto Speranza ad una nuova diretta Facebook per invitare tutti i cittadini a non avere paura:

Non bisogna avere paura. L'Italia un grande Paese e gli allarmismi sono sbagliati. La situazione è seria e va affrontata con il massimo del rigore tenendo l'asticella molto alta, come l'Italia ha fatto sin dall'inizio. Noi sin dal primo momento abbiamo tenuto un livello di salvaguardia e di controllo tra i più alti nel Mondo, sicuramente il più alto in Europa.

Speranza ha anche confermato che si presterà particolare attenzione alle scuole:

Dobbiamo aumentare i controlli e la sorveglianza in modo particolare nei luoghi dove ci sono i più piccoli. In queste ore stiamo adeguando aggiornando la nostra circolare per dare ancora più protezione dentro quei luoghi che sono particolarmente decisivi e importanti.

Giovedì prossimo il ministro Speranza sarà a Bruxelles per un confronto coi ministri della Salute degli altri Paesi UE nel tentativo di giungere ad una serie di soluzioni comuni a tutti.