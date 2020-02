Renzi: "Prescrizione? Non vogliamo diventare grillini..."

Di redazione Blogo.it domenica 9 febbraio 2020

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ribadisce il no del suo partito alla riforma Bonafede sulla prescrizione: che ne sarà del governo?

Matteo Renzi ribadisce tramite il suo profilo Facebook di non voler far cadere il governo, ma i suoi parlamentari non voteranno la riforma della prescrizione firmata dal ministro Alfonso Bonafede così com'è. "Nessuno vuol far cadere il Governo ma non accetteremo mai di diventare grillini. Meno che mai sulla giustizia", fa sapere l’ex rottamatore. Dopo l’accordo trovato dal Movimento 5 Stelle con PD e Leu, dunque, soprattutto al Senato la maggioranza dovrà cercare voti altrove, altrimenti la riforma non avrebbe i numeri, a meno che non saranno apportate le modifiche richieste da Renzi. "Domenica scorsa abbiamo detto la nostra a Cinecittà - si legge nel lungo post dell’ex segretario dem - Da allora ci stanno insultando, mandano le veline ai giornali per farci apparire antipatici, fanno retroscena per dire che hanno vinto loro. Il massimo argomento tecnico che sanno usare contro di noi sono i sondaggi, non il merito delle leggi: anche questo è populismo. Lo ribadisco qui: la legge Bonafede cambierà. Come e quando cambierà dipende dalle arzigogolate tattiche parlamentari. Ma nella sostanza: noi non ci fermeremo finché gli avvocati e i magistrati continueranno a dire che le proposte di Bonafede sono incostituzionali".

Qualche anno fa Renzi aveva promesso egli stesso una riforma della prescrizione, ma stranamente ora che è vicino a portarla a casa, ne è diventato contrario. "Questa battaglia - continua nel suo post social - non è una battaglia facile perché è una battaglia difficile da spiegare, tecnicamente complicata, lunga nelle procedure. Il populismo è facile, la politica è difficile. Ma è una battaglia di civiltà. Si tratta di far vincere la giustizia contro il giustizialismo. Le garanzie contro la demagogia. Ci vorranno settimane di dibattito parlamentare ma alla fine ci daranno ragione. Come sull'Iva. Come sugli 80 euro. Così sulla prescrizione. Noi non abbiamo fretta, ma abbiamo le idee chiare. E sappiamo che su questa partita dalla nostra ci sono i numeri e la Costituzione".

Insomma, la partita sembra essere ancora lunga e domani è previsto un nuovo confronto all'interno della maggioranza di governo. Sarà quello decisivo?