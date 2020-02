Coronavirus, il viceministro Pierpaolo Sileri: "Non sono un untore"

Di redazione Blogo.it lunedì 10 febbraio 2020

Il viceministro della Salute risponde a chi lo aveva accusato di essere una possibile minaccia per la salute pubblica dopo il viaggio da Wuhan all'Italia insieme ai 56 italiani.

La madre degli idioti è sempre incinta e l'ultima vittima della psicosi da coronavirus in Italia, nonostante le costanti e continue rassicurazione delle autorità sanitarie italiane, è il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, la cui "colpa" secondo i soliti leoni da tastiera sarebbe l'esser salito a bordo del volo militare che ha riportato in Italia i 56 cittadini italiani bloccati per giorni a Wuhan, la città-focolaio del coronarivus.

Dopo il suo rientro in Italia insieme ai connazionali, il viceministro è stato al centro di polemiche non soltanto dai cittadini, ma anche di colleghi parlamentari che lo avevano accusato di essere una minaccia per la salute pubblica in quanto potenzialmente esposto al contagio da coronavirus.

Oggi, a distanza di giorni dal rientro, Sileri ha voluto mettere le cose in chiaro:

È come dire che chi lavora in un reparto di malattie infettive in un ospedale non dovrebbe tornare a casa perché rischia di contagiare tutti. Sul volo e dopo il rientro sono stati rispettati tutti i protocolli. Non sono untore e fare ironia sulla salute non è corretto. Manca di rispetto a chi è morto per il coronavirus e a tutti i parenti che aspettano i loro cari in quarantena.

Il viceministro della Salute è stato sottoposto venerdì scorso al nuovo test e il risultato è stato negativo: