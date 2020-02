Foibe, Renzi: "Educare i ragazzi". Salvini: "Onore ai martiri massacrati". Oggi la cerimonia in Senato

Si terrà oggi pomeriggio nell'aula del Senato la cerimonia commemorativa per le migliaia di vittime delle Foibe con Roberto Fico, Elisabetta Casellati e Giuseppe Conte.

Si terrà oggi pomeriggio nell'aula del Senato la cerimonia commemorativa per le migliaia di vittime delle Foibe. La cerimonia del Giorno del Ricordo è stata organizzata per le 16 dai Presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati, e vedrà la partecipazione tra gli altri del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

L'evento sarà trasmesso in diretta su RaiDue e vedrà anche interventi del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, il presidente della Federazione delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, Antonio Ballarin, e il professor Davide Rossi dell’università degli studi di Trieste.

A poche ore dalla cerimonia sono già arrivate le prime dichiarazioni degli esponenti della politica odierna. Dopo il messaggio di ieri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oggi il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha affidato a Twitter il proprio breve messaggio:

Tempo fa sono stato con la mia famiglia a #Basovizza. Il Giorno del Ricordo contro le foibe significa educare le nuove generazioni. Quella tragedia è stata a lungo cancellata dalla storia. Voglio che tutti i ragazzi sappiano, ricordino, vigilino. Perché non accada mai più.

Tempo fa sono stato con la mia famiglia a #Basovizza . Il Giorno del Ricordo contro le foibe significa educare le nuove generazioni. Quella tragedia è stata a lungo cancellata dalla storia. Voglio che tutti i ragazzi sappiano, ricordino, vigilino. Perché non accada mai più pic.twitter.com/DwJ6Noc6Ho

Diverso il tono usato dal leader della Lega Matteo Salvini, che ha già dedicato numerosi tweet a questa giornata, da quell'"onore ai martiri delle foibe" che ricalca il famoso striscione che gli attivisti di CasaPound sventolano ogni anno in ricordo di questa enorme tragedia italiana.

A Monrupino (Trieste): ho portato un fiore, in memoria dei nostri connazionali gettati nell’abisso delle #foibe, barbaramente assassinati per una sola colpa: quella di essere italiani.

Perché questi orrori non si ripetano mai più. #giornodelricordo🇮🇹 pic.twitter.com/fL9avfIE84