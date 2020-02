Prescrizione, Zingaretti: "Capisco che i sondaggi vanno male ma Italia Viva fa un favore a Salvini"

Di Redazione Blogo.it martedì 11 febbraio 2020

Prescrizione della discordia. Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti torna ad attaccare la posizione del partito di Matteo Renzi, inamovibile sulla riforma voluta dal M5s ma anche sul lodo Conte bis: "Italia Viva ha voluto il governo con il M5S. A parole è nata per allargare il campo democratico ai moderati contro Salvini. Oggi è invece la principale causa di fibrillazione e sta facendo un favore a Matteo Salvini".

Zingaretti, che in qualità di governatore del Lazio era presente stamani a un evento nei locali di Lazio Innova, invita per l’ennesima volta la maggioranza a collaborare per trovare un punto d’incontro: "Dico basta a questo tormentone della prescrizione che sta facendo perdere troppo tempo all’Italia. E basta perché se c’è la volontà politica la soluzione è a portata di mano".

Poi la stoccata diretta a Renzi: "Capisco che i sondaggi vanno male, ma prima di tutto bisogna pensare agli italiani e non a se stessi". Zingaretti nota che "Salvini, Meloni e Berlusconi ormai stanno zitti, forse perché l’opposizione per loro la sta facendo qualcun altro e questa situazione sta diventando veramente insopportabile. Ma non per il Pd, ma per gli italiani che chiedono un governo di persone serie".

Sulla stessa linea d’onda Vito Crimi, capo politico reggente del Movimento 5 Stelle: "L'atteggiamento di Italia Viva non lo comprendiamo. Non comprendiamo se sta facendo l'opposizione al posto di Salvini, Meloni e Berlusconi. In ogni caso se vuol fare qualcosa di buono per gli italiani può mettersi a lavorare con noi per la riforma del processo penale, per ridurre i tempi". Crimi invita a finirla con le polemiche: "Chi vuole farle ci dica se vuole ridurre i tempi dei processi: noi ci siamo e la riforma è pronta”.

E se davvero Italia Viva presentasse una mozione di sfiducia contro il Guardasigilli pentastallato Alfonso Bonafede? "Se un partito presenta una mozione di sfiducia al governo di cui fa parte la risposta è nelle cose. Credo che siamo arrivati a un insopportabile teatrino della cattiva politica di cui gli italiani no ne possono più" spiega chiaro e tondo Zingaretti, con destinatario Renzi.

In difesa del ministro Bonafede anche il Blog delle Stelle: "Grazie alla sua determinazione e ostinazione da quando siamo al governo abbiamo dato al Paese la legge anti corruzione, il codice rosso, introdotto carcere per i grandi evasori e lo stop alla prescrizione. Adesso abbiamo alla portata un’altra riforma fondamentale per la giustizia: quella del sistema penale".

E ancora: "I cittadini italiani hanno diritto a processi più brevi e alla certezza della pena. Noi andiamo avanti lungo questo percorso di civiltà, orgogliosi di quello che stiamo facendo nell’interesse della collettività. Indietro non si torna, non con noi".

Come uscire dall’impasse? Chi farà un passo indietro, o avanti, sulla prescrizione? Fonti della maggioranza escludono un emendamento al decreto Milleproroghe sul lodo Conte bis (che blocca la prescrizione solo in caso di doppia condanna e non dopo il primo grado come prevede la riforma Bonafede). Una decisione apprezzata da Renzi: "Mi sembra un gesto di buon senso, che evita forzature e spaccature". Che la soluzione sia vicina?