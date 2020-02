Il Papa gela i vescovi Usa: "No ai preti sposati"

Di redazione Blogo.it martedì 11 febbraio 2020

Domani sarà resa nota l'Esortazione apostolica 'Querida Amazonia' del Papa, ma non ci saranno svolte sul tema dei preti sposati

Nell'Esortazione apostolica 'Querida Amazonia' del Papa che sarà resa nota domani non sono attese svolte sul tema dei preti sposati. È quanto trapela dall'agenzia di informazione della Conferenza dei vescovi cattolici Usa, che fa seguito ad altre indiscrezioni circolate già nelle passate settimane. Papa Francesco, incontrando alcuni vescovi americani, che da qualche settimana si succedono in Vaticano per le cosiddette visite 'ad limina', avrebbe anticipato loro che le conclusioni contenute nell’Esortazione li lasceranno molto delusi sul tema dell'ordinazione presbiteriale dei diaconi permanenti, ovvero uomini sposati, nei luoghi in cui vi è carenza di sacerdoti.

La conclusione cui è giunto il Pontefice sarà resa nota domani, in occasione del quindicesimo anniversario dell’uccisione di suor Dorothy Stang, martire dell’Amazzonia. Papa Francesco con l'Esortazione apostolica farà il punto sul Sinodo Panamazzonico svoltosi ad ottobre e da cui erano partite le richieste per i preti sposati. Mons. Oscar Solis, vescovo di Salt Lake City, ha confermato al Catholic new service (agenzia dei vescovi Usa) che pur non entrando nei dettagli, Papa Bergoglio ha rinviato al futuro ogni discussione sull’ordinazione di uomini e donne diaconi sposati.