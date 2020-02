Air Italy in liquidazione: stop immediato a tutti i voli

Interruzione immediata di tutti i voli di Air Italy dopo l'annuncio della messa in liquidazione della compagnia aerea. Piano per tutelare i passeggeri fino al 25 febbraio 2020.

La notizia che in molti si aspettavano è arrivata. Air Italy, la compagnia aerea italiana controllata da AQA Holding, è in liquidazione. La decisione è stata presa oggi dai soci che compongono la AQA Holding, Alisarda S.p.A. al 51% e Qatar Airways al 49%, "a causa delle persistenti e strutturali condizioni di difficoltà del mercato".

La nota ufficiale che dà la notizia conferma che tutti gli aerei di Air Italy resteranno a terra con effetto immediato e tutti i voli in programma saranno cancellati. Allo stesso tempo, però, è stato prontamente avviato un piano per garantire i viaggi di tutti i passeggeri che avevano prenotato con Air Italy da qui al 25 febbraio 2020.

Dall’11 al 25 febbraio 2020 incluso tutti i voli Air Italy saranno operati da altri vettori agli orari e nei giorni già previsti; tutti i passeggeri che hanno prenotato voli in partenza o in arrivo in date successive al 25 febbraio saranno riprotetti o rimborsati integralmente.