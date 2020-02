Condannato a un anno di carcere Polacchi, editore di Altaforte ed esponente di Casapound

Di Redazione Blogo.it martedì 11 febbraio 2020

Francesco Polacchi, editorie di Altaforte ed esponente di Casapound, è stato condannato ad un anno di carcere per lesioni personali

Francesco Polacchi, esponente di Casapound ed editore di Altaforte, è stato condannato a Milano ad un anno di carcere per lesioni personali. L’esponente di estrema destra si è reso responsabile nel giugno del 2017 dell’aggressione ad un esponente dell'Anpi e ad un attivista dei diritti dei migranti assieme ad altri militanti di Casapound. I fatti sono avvenuti all’interno di Palazzo Marino, a Milano. Contestualmente, un altro militante di estrema destra, Maurizio Zatelli è stato condannato a 10 mesi di carcere.

Polacchi: "Sentenza politica, faremo ricorso in appello"

Contattato dall’agenzia Adnkronos, Polacchi parla senza mezzi termini di sentenza politica. "È un processo partito come processo politico - esordisce - portato avanti da personaggi dell'Anpi, che sono i miei accusatori, e si è concluso con una condanna politica. La nostra tesi difensiva, secondo la quale il sottoscritto non ha minimamente fatto parte del parapiglia che si è venuto a creare, non solo non è stata presa in considerazione - aggiunge - ma il nostro testimone verrà indagato per falsa testimonianza. Sono stato condannato a un anno per una persona che ha preso un giorno di prognosi, se vado dal dottore per la febbre mi dà tre giorni di malattia. Stiamo parlando dell'assurdo. Faremo ricorso in appello".