Roma, cittadinanza onoraria alla vittima delle foibe Norma Cossetto

Roma conferirà la cittadinanza onoraria a Norma Cossetto, la giovane studentessa italiana vittima delle foibe nel 1943 quando aveva appena 23 anni.

Roma conferirà la cittadinanza onoraria a Norma Cossetto, la giovane studentessa italiana vittima delle foibe nel 1943 quando aveva appena 23 anni.

Lo ha deciso oggi, con 31 voti a favore e uno contrario, l'assemblea capitolina guidata dalla sindaca Virginia Raggi approvando la mozione presentata dal consigliere leghista Maurizio Politi e dai componenti di Fratelli d'Italia.

Politi, nel presentare la mozione, ha spiegato:

Già da qualche anno, con l'istituzione del Giorno del ricordo, la tragedia delle Foibe non può essere più negata. Anche se fa male vedere ogni anno che, ieri il Partito comunista italiano che pensavo estinto, c'è il solito partito idiota della sinistra che le foibe le giustifica perché erano una giusta reazione a delle presunte pressioni fasciste e non quello che realmente furono: un atto di pulizia etnica al confine orientale. È un gesto alla memoria perché Norma non c'è più, era una ragazzina quando fu trucidata dai partigiani titini, per dare un segnale ai negazionisti, anche se sono sempre di meno. Chiediamo che Roma capitale dia a Norma la cittadinanza onoraria per chiudere questa pagina di storia, per dare il segnale che su questo tema le istituzioni sono compatte.