Prescrizione, Italia Viva vota con le opposizioni. Il rinvio viene bocciato

Di redazione Blogo.it martedì 11 febbraio 2020

Zingaretti attacca Italia Viva per aver votato insieme al centrodestra sulla riforma della prescrizione: "Sono diventati estremisti che frammentano il nostro campo e fanno un favore a Salvini".

È di nuovo scontro tra Italia Viva e il resto della maggioranza. E il tema è sempre lo stesso: la riforma della prescrizione. La posizione del partito di Matteo Renzi è chiara ormai da mesi e il voto di oggi in commissione congiunta Affari Costituzionali e Bilancio alla Camera sull'emendamento di Riccardo Magi di +Europa per sospendere la riforma fino al 2023 non avrebbe dovuto rappresentare una sorpresa.

Italia Viva non ha votato in linea col Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle per bloccare quell'emendamento, ma si è alleata alla posizione dell'opposizione, dalla Lega a Fratelli d'Italia. Questo non ha permesso all'opposizione di raggiungere l'obiettivo: l'emendamento è stato bocciato con 44 no e 42 sì.

Il voto, però, ha fatto storcere il naso ai due principali partiti della maggioranza, col segretario del PD Nicola Zingaretti che si è affrettato a puntare il dito contro Italia Viva:

Come volevasi dimostrare dicevano di voler allargare il campo ai moderati per sconfiggere Salvini. Sono diventati estremisti che frammentano il nostro campo e fanno un favore a Salvini.

In serata anche Stefano Vaccari della segreteria nazionale del PD ha rincarato la dose: