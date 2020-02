Usa 2020, Sanders vince le primarie Dem in New Hampshire: "È l'inizio della fine di Trump"

Di redazione Blogo.it mercoledì 12 febbraio 2020

Buttigieg però sorprende anche questa volta.

Bernie Sanders si aggiudica le primarie Dem in New Hampshire, anche se di fatto ottiene lo stesso numero di delegati di Pete Buttigieg, che perde solo del 2%, mentre terza si piazza Amy Klobucher. Joe Biden, che è solo quinto, non ottiene delegati, così come Elizabeth Warren, grandi delusi di questa tornata elettorale nello Stato del granito, dove in totale erano in palio 24 delegati, ma per ottenerne bisogna avere almeno il 15% dei voti. Ne vanno dunque nove a Sanders e altrettanti a Buttigieg e gli altri sei a Klobuchar.

Biden ha commentato dicendo che per lui il vero trampolino di lancio sarà in Carolina del Sud, dove si vota il 29 febbraio, mentre il 22 si vota in Nevada, poi il 3 marzo ci sarà il Super Tuesday e si voterà anche per Michael Bloomberg, che da indipendente al momento è terzo nei sondaggi e la settimana prossima parteciperà al nono dibattito tra i candidati democratici, il 19 febbraio a Las Vegas.

Ma tornando a Sanders, mentre lo spoglio era ancora in corso ha commentato:

"È l'inizio della fine per Donald Trump. Quello che abbiamo fatto insieme qui non è nulla di meno dell'inizio di una rivoluzione politica. Grazie per la vittoria di stasera, adesso vinceremo anche le prossime"

Pete Buttigieg, invece, ha detto:

"Siamo qui per restare. Ammiravo il senatore Sanders quando ero studente al liceo. Oggi lo rispetto molto e mi congratulo con lui per la sua performance. Avete scelto una nuova era di sfide co una nuova generazione di leader. A Washington c'è bisogno di voci nuove, come quelle dei sindaci che amministrano le nostre città"

Intanto già in tre si sono ritirati dalla corsa dopo il voto nei primi due stati, Iowa e New Hampshire: si tratta di Andrew Yang, il senatore democratico del Colorado Michael Bennet e l'ex governatore del Massachusetts Deval Patrick.

Amy Klobuchar, invece, si è detta certa della vittoria alla nomination e anche di essere in grado di battere Donald Trump, perciò ha ampliato lo staff della sua campagna elettorale.