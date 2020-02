Vitalizi, Cicciolina contro Di Maio: "Da 3.100 lordi che prendevo, mister genio mi ha messo mille euro al mese"

Di redazione Blogo.it mercoledì 12 febbraio 2020

L'ex parlamentare è molto arrabbiata con colui che "una volta vendeva le bibite e ora è ministro".

Luigi Di Maio si prepara a scendere in piazza contro il ripristino dell'assegno destinato ai senatori, ma c'è un'ex deputata che è molto arrabbiata con lui: è Ilona Staller, meglio nota come Cicciolina, che è stata deputata del Partito Radicale dal 1987 al 1992. Colei che riuscì a entrare in Parlamento grazie al voto di protesta di 20mila italiani, oggi non ci sta a vedersi tagliato il suo vitalizio:

"In questo governo ci sono grandi conflitti… invece di litigare sempre dovrebbero risolvere problemi basilari, c’è gente che non ha lavoro, piccoli imprenditori che si sono suicidati. Vorrei capire perché gli ex senatori riavranno i vitalizi… gli ex deputati sono pecore nere, avranno solo calci in culo? Non è giusto, c’è qualcosa che non mi quadra"

E poi ha attaccato direttamente Luigi Di Maio:

"A me non può fregare niente di Di Maio, di quello che fa in piazza. Mi pare sia stato mandato via dal suo gruppo… una volta vendeva le bibite e ora è ministro. Dico una cosa: se in campagna elettorale avessi promesso a tutti il reddito di cittadinanza, oggi sarei stra-ministro, anzi, starei a Strasburgo..."

Poi ha fatto anche un po' di conti: