Procura di Firenze chiede rinvio a giudizio per i genitori di Renzi

Di redazione Blogo.it mercoledì 12 febbraio 2020

Laura Bovoli e Tiziano Renzi sono accusati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni.

Per Laura Bolivi e Tiziano Renzi, madre e padre di Matteo Renzi, e per altri 16 imputati, la Procura di Firenze chiede il rinvio a giudizio. Tra gli altri imputati ci sono l'imprenditore Mariano Massone e Roberto Bargilli, l'ex autista del camper di Matteo Renzi durante le primarie del 2012. Il 9 giugno 2020 si svolgerà l'udienza preliminare.

Le accuse sono di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni, per le quali i genitori dell'ex Premier erano stati messi agli arresti domiciliari un anno fa, a febbraio 2019. Si tratta dell'inchiesta relativa alla loro gestione di tre cooperative che si occupavano in particolare di volantinaggio e distribuzione di materiale pubblicitario. L'accusa sostiene che Bolivi e Renzi, che erano amministratori di fatto delle società Delivery, Europe Service e Marmodiv, avrebbero provocato dolosamente il loro fallimento dopo averne svuotato le casse, ottenendo dunque milioni di euro in modo illecito. I legali dei coniugi Renzi, Federico Bagattini e Lorenzo Pellegrini, spiegano: