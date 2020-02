Prescrizione della discordia: bocciato Lodo Annibali. Italia Viva vota con l'opposizione

Di Redazione Blogo.it mercoledì 12 febbraio 2020

Lodo Annibali bocciato: proponeva il rinvio di un anno della riforma Bonafede che blocca la prescrizione dopo il primo grado

Accordo sulla prescrizione in alto mare. Le commissioni congiunte Affari costituzionali e Bilancio della Camera dei deputati hanno detto no oggi all'emendamento di Italia Viva al Milleproroghe, noto come Lodo Annibali, che proponeva il rinvio di un anno della riforma Bonafede che blocca la prescrizione dopo il primo grado di giudizio.

Italia Viva ha votato insieme alle opposizioni. Contro il lodo Annibali ha votato il resto della maggioranza con il governo che aveva dato parere negativo e il Guardasigilli che aveva avvertito "stop alle mediazioni".

E ora? La deputata di IV Lucia Annibali spiega: "Me lo aspettavo, è stata una lenta e lunga agonia. Continuiamo a ritenere che il nostro emendamento fosse di buon senso, che prima si debba lavorare sulla riforma del processo e poi su quella della prescrizione".

A proposito dell’atteso Consiglio dei ministri di giovedì sulla riforma del processo penale, Annibali aggiunge: "Non è ancora chiaro il veicolo, noi continuiamo a dire che, se dentro la bozza della riforma del processo penale c'è il lodo Conte bis, per noi è impossibile sostenerlo, non è votabile".

Dal Pd, è il vice capogruppo a Montecitorio Michele Bordo a commentare: "È stato respinto con un voto chiarissimo di 49 a 40 l'emendamento al Milleproroghe sulla prescrizione che non avrebbe modificato, come farà invece la maggioranza con una proposta di legge da approvare quanto prima, la legge Bonafede. Siamo determinati ad andare avanti e nei prossimi giorni avremo finalmente la riforma del processo penale, così come previsto dal programma di governo, e la modifica alla prescrizione. Sia chiaro, per onore di cronaca, che se sarà in vigore la legge Bonafede ancora per un po' è solo per merito di Italia Viva".