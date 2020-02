Air Italy, spunta la possibilità di un intervento di RyanAir

Di Redazione Blogo.it mercoledì 12 febbraio 2020

E se a salvare Air Italy dal fallimento ci pensasse RyanAir, la compagnia aerea low cost con base in Irlanda? Domani una conferenza stampa di RyanAir a Milano.

A neanche 24 ore dall'annuncio della messa in liquidazione di Air Italy è spuntata la possibilità che sia RyanAir a farsi avanti nel tentativo di salvare la compagnia aerea italiana dal fallimento.

È stata la stessa RyanAir, tra le compagnie low-cost più utilizzate in Europa, ad anticipare una conferenza stampa per domani a Milano. A parlare col pubblico saranno David O'Brien, chief commercial officer di RyanAir, e Chiara Ravara, head of sales & marketing.

Al momento la compagnia aerea irlandese non ha fatto trapelare ulteriori dettagli, non è chiaro se per lasciare un alone di mistero o se perché sono in corso i contatti col governo di Giuseppe Conte o coi liquidatori di AirItaly.