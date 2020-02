Orlando avverte Renzi: "Se il Governo cade si torna alle elezioni"

Di Redazione Blogo.it giovedì 13 febbraio 2020

Orlando ha avvertito Renzi: il Pd è pronto allo strappo

C'è aria di crisi nel Governo. Italia Viva prosegue nella sua battaglia contro l'abolizione della prescrizione, mentre il PD è sempre impegnato nella ricerca di una mediazione che possa andare bene a tutta la compagine di governo. Il partito di Renzi vorrebbe ripristinare la riforma Orlando, mentre lo stesso ex Ministro della Giustizia è pronto ad accontentarsi di un compromesso pur di trovare un'intesa con i 5 Stelle.

Oggi Orlando è stato ospite di Sky Tg 24 dove ha ribadito che il Governo non può restare "impantanato all'infinito" sulla prescrizione, sottolineando che qualora il malessere fosse troppo grande "i governi possono cambiare e si può andare a votare". Un messaggio chiaro a Renzi, che sta tirando la corda pur non essendo messo benissimo nei sondaggi in questo momento. Il vicesegretario del Pd ha poi sgombrato il campo, specificando che il suo partito non è interessato a dar vita a nuove maggioranze in caso di crisi.

Il punto d'incontro va trovato nell'attuale maggioranza di Governo, senza cercare sponde dall'opposizione come ha fatto Italia Viva sul lodo Annibali: "Le scelte le dobbiamo fare dentro la maggioranza, non andare a fare blitz con l'opposizione. E a Italia Viva dico che possiamo vedere in Parlamento se il cosiddetto lodo Conte può essere perfezionato".

Anche Graziano Delrio, capogruppo alla Camera del Pd, si è augurato che Renzi e i suoi vogliano tornare a sedersi intorno ad un tavolo per ragionare: "Spero che i toni che si sono raggiunti in questo periodo sulla prescrizione e su altro non siano mantenuti perché alla fine penso che anche loro non avranno nessun beneficio da un continuo distinguo".

Di sicuro, per Delrio, Italia Viva non sta facendo gioco di squadra in questo momento: "Quando una squadra gioca, in qualsiasi sport, non c'è nessuno che tra i giocatori della squadra si vuole intestare la vittoria quando è finita la partita, tutti dicono è merito del gioco di squadra. Se c'è qualcuno che dopo vuole attribuirsi i meriti va a finire che lo spogliatoio non tiene più. Penso che i desideri di visibilità siano legittimi ma vadano anche un po' temperati. Non oso pensare che queste distinzioni siano per problemi di visibilità, spero che siano semplicemente per aiutare la discussione".