RyanAir non è interessata ad Air Italy: "Introdurremo collegamenti con Cagliari e Alghero"

Di redazione Blogo.it giovedì 13 febbraio 2020

Neanche 48 ore dopo la messa in liquidazione di Air Italy, RyanAir annuncia due nuove tratte da Milano e Bergamo per Alghero e Cagliari.

RyanAir non ha nessuna intenzione di salvare in qualche modo Air Italy. E non l'aveva neanche ieri, quando ha indetto per la giornata di oggi una conferenza stampa a Milano senza fornire ulteriori dettagli e ottenere così maggiore attenzione. La compagnia aerea irlandese sembra invece intenzionata a raccogliere alcune delle rotte che saranno abbandonate dopo la fine di Air Italy, in modo particolare i collegamenti tra la Sardegna e il resto del Paese.

David O'Brien, Chief Commercial Officer di RyanAir, ha voluto precisare fin da subito che la società non sta approfittando della messa in liquidazione di Air Italy per promuovere nuove rotte:

Siamo sempre cresciuti in Italia indipendentemente dallo sviluppo o meno di altre compagnie, non potremmo certo basarci su questo, sarebbe impensabile.

L'obiettivo di RyanAir, però, è quello di crescere in Italia. E quale migliore modo per farlo se non andarsi ad accaparrare le tratte che rischiano di terminare tra una manciata di giorni?

E così durante la conferenza stampa RyanAir ha annunciato la decisione di introdurre in Italia due aeromobili in aggiunta alla flotta già dedicata al nostro Paese, uno a Malpensa e uno a Bergamo, e di aggiungere nuove rotte da e per la Sardegna: Alghero e Cagliari.

Le due tratte saranno quindi Milano Malpensa-Cagliari e Bergamo-Alghero, ma RyanAir non esclude di andare a raggiungere in futuro altre città della Sardegna:

Siamo aperti per nuove ulteriori rotte da Milano alla Sardegna con le giuste condizioni fiscali, rivedendo magari l'addizionale, e qualora ci fosse disponibilità di nuovi aeromobili a Milano e per Cagliari.

E non si esclude che nei prossimi mesi la compagnia aerea irlandese possa aprire una base all'aeroporto di Olbia: "Siamo in discussione con l'aeroporto di Olbia per aprire lì una base, difficilmente avverrà per l’estate ma ci stiamo lavorando".